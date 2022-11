Independent: из-за вспышки птичьего гриппа британцам грозит дефицит рождественских индеек

Британские фермеры, занимающиеся разведением индеек, предупреждают о том, что на Рождество их товар может оказаться дефицитным из-за новых вспышек птичьего гриппа в стране. По их оценкам, принимаемых правительством мер недостаточно, чтобы болезнь отступила. И в результате на птицефермах Великобритании сейчас приходится уничтожать миллионные поголовья, пишет The Independent.

Британцы рискуют столкнуться с «острой» нехваткой индеек на праздничных столах в предстоящее Рождество, предупреждают местные птицеводы, которые изо всех сил пытаются сейчас справиться с разрушительными последствиями самой серьёзной за последнее время вспышки птичьего гриппа в стране. По оценкам, за последние месяцы на птицефабриках по всей стране более 2 млн птиц погибло или было уничтожено в попытках сдержать распространение болезни, сообщает The Independent.



При этом особенно сильно пострадала сезонная популяция индеек. Британские фермеры, которые занимаются разведением и поставкой индюшатины, заявили в интервью The Independent, что местные чиновники «проигрывают битву» и до сих пор не смогли взять болезнь под контроль. Они также призвали новое правительство во главе с Риши Сунаком ускорить разработку новой вакцины от птичьего гриппа, чтобы предотвратить более огромные потери в следующем году.



Как рассказал Марк Гортон, управляющий директор птицефермы Traditional Norfolk Poultry, с сентября этого года они потеряли уже около 100 тыс. индеек — что составило около 10% от общего резервного поголовья. Он также предупредил, что такая ситуация не может не отразиться на поставках накануне Рождества и что найти индюшатину на прилавках в этом году британцам будет сложно.



«Это просто невероятно плохо. Ситуация беспрецедентная — это хуже, чем всё, что мы видели раньше. И это окажет большое влияние на рождественский базар, там будет совсем плохо. Если так пойдет и дальше, мы столкнёмся с серьёзным децицитом», — подчеркнул Гортон в интервью The Independent.



По его мнению, проблема усугубилась и из-за того, что чиновники из Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) и Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) не смогли оперативно среагировать и срочно принять меры, которые позволили бы взять под контроль распространие этой опасной болезни. И в последние годы вспышки птичьего гриппа в Великобритании стали наблюдаться зимой всё чаще, констатировал Гортон: «Это очень расстраивает».



Согласно оценкам управляющего директора компании по разведению индеек Kelly Turkeys Пола Келли (который также является членом Британского совета по птицеводству), среди 2 млн птиц, которые погибли или были забиты на британских птицефабриках за последние месяцы, было около 750 тыс. индеек. Он подчеркнул, что в этом сезоне вспышки птичьего гриппа начались гораздо раньше, а к Рождеству тяжёлая ситуация в сфере птицеводства осложнится ещё сильнее.



«Это как COVID-19 среди домашней птицы», — заявил Келли в интервью The Independent. Он также предупредил, что в преддверии Рождества в стране будет ощущаться серьёзная нехватка как индеек, так и уток, которых разводят на свободном выгуле. Некоторые фермы уже сейчас выбраковывают здоровую птицу, чтобы заранее забить её и заморозить для последующей продажи. И это означает, что к Рождеству поголовье птицы сократится, пояснил Келли.



Причём если в предшествующие годы летом и в начале осени вирус птичьего гриппа в основном вымирал и активно не распространялся, то в 2022 году он сохраняется круглый год, подчёркивается в статье. И больше всего от этого заболевания сейчас страдают восточные регионы Англии.



Великобритания ежегодно производит более 11 млн голов индеек, при этом почти две трети от этого объёма традиционно потребляется в праздничный период на Рождество, поясняется в статье. Однако председатель правления Национального союза фермеров (NFU) Джеймс Моттерсхед предупреждает, что в этом году накануне Рождества следует ожидать реальных проблем с поставками.



Представители птицеводческой отрасли также призывают британское правительство ускорить одобрение вакцины от птичьего гриппа для массового использования, чтобы можно было заранее предотвратить повторное уничтожение такого огромного количества поголовья вновь в будущем году. Ранее в этом месяце главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс заявила, что вакцины от птичьего гриппа, используемые в других странах, «не очень эффективны», поэтому вряд ли получится предложить немедленное решение этой проблемы.



Однако фермеры недовольны таким решением, сообщается в статье. «Когда есть уже существующие вакцины, очень разочаровывает тот факт, что политики не могут их продвинуть. Если дела пойдут так же, как сейчас, то в Великобритании перестанут выращивать много птицы — и нам придётся импортировать её из-за границы», — заявил в этой связи Гортон.



Аналогичного мнения придерживается и Келли. Он предупредил, что распространение вируса эндемично и для популяции диких птиц, поэтому необходимо ускорить разработку и одобрение соответствующей вакцины: «Правительство должно разрешить нам вакцинацию».



Кроме того, фермеры призывают британское правительство увеличить компенсацию хозяйствам, пострадавшим из-за птичьего гриппа. На данный момент предприятиям выплачивается компенсация только за птиц, забитых под контролем APHA, — но кроме этого, ещё сотни тысяч птиц погибли или были забиты фермерами до того момента, как чиновники смогли добраться до их птицеферм, поясняется в статье.



«Я не думаю, что в отсутствие справедливой схемы компенсации и при отсутствии вакцины те производители, которые разводят птицу к Рождеству, продолжат заниматься этим и в следующем году. Это будет означать массовое сокращение бизнеса», — заключил Келли в интервью The Independent.



В минувшую пятницу представители Defra объявили о намерении изменить действующие сейчас правила, чтобы фермеры, занимающиеся разведением индеек, гусей или уток, могли заранее забивать поголовье и замораживать полуфабрикаты, которые затем можно будет размораживать и продавать в период с 28 ноября по 31 декабря, сообщается в статье.



А новый министр сельского хозяйства Марк Спенсер заявил, что правительство «очень ценит» усилия, которые прилагают птицеводы для совместной борьбы с птичьим гриппом, и «будет продолжать внимательно следить за ситуацией» в этой сфере, пишет The Independent.