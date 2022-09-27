NTD: в Великобритании птичий грипп становится угрозой для редких пернатых

Каждый день на побережье Корнуолла в Великобритании находят всё больше мёртвых птиц. Как передаёт NTD, в местный фонд дикой природы обычно поступает около 100 звонков в год с сообщениями о тушках пернатых, однако в этом году их, скорее всего, в десятки раз больше. Министерство окружающей среды страны призвало всех британских птицеводов внимательно отслеживать любые симптомы и постоянно следить за безопасностью.

На западе Великобритании отчётливо видны последствия птичьего гриппа. Каждый день на побережье Корнуолла находят всё больше мёртвых птиц.

В местный фонд дикой природы обычно поступает около 100 звонков в год с сообщениями о тушках пернатых. Однако в этом году их, скорее всего, в десятки раз больше.

ЭББИ КРОСБИ, сотрудница Cornwall Wildlife Trust: Ситуация очень серьёзная. Это влияет на определённую группу животных, которая уже стоит перед многими угрозами. Теперь ей грозит ещё и глобальная пандемия. Мы призываем людей держаться подальше от больных, раненых или мёртвых птиц. Это сложно, но очень важно.

Птичий грипп распространяется среди птиц, но в редких случаях может поражать и людей.

Министерство окружающей среды страны призвало всех британских птицеводов внимательно отслеживать любые симптомы и постоянно следить за безопасностью.

В заповеднике дикой природы в Корнуолле над вольером для пингвинов растянули сетку. На фламинго вообще больше нельзя посмотреть.

ДЭВИД ВУЛКОК, куратор Paradise Park: Мы беспокоимся, что потеряем часть или всех птиц в нашем заповеднике. Многим видам, с которыми мы работаем, угрожает исчезновение. Некоторые уже вымерли в дикой природе. Так что на нас лежит огромная ответственность. Мы должны сделать так, чтобы эти птицы не заболели гриппом.

Стоит отметить, что болезнь угрожает и диким птицам Франции. Так, на атлантическом побережье страны летом зафиксировали редкую вспышку птичьего гриппа среди олушей. Обычно эпидемии происходят в осенние и зимние месяцы. Однако зоозащитники обеспокоены тем, что угроза может стать круглогодичной.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2022 года.