N-TV: Турция больше не хочет быть «индейкой» — страна меняет своё английское написание

00:15
Вайцеховская считает, что история Нугумановой заставит тренеров задуматься
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг фигуристки Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду тренера Евгения Рукавицына в травле.
00:10
В МИД России заявили, что поставки Киеву РСЗО подрывают стабильность в мире
Поставки Соединёнными Штатами Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают мировую стабильность, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.
00:03
Американский журналист заявил, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»
Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказал своё мнение о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
23:54
В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Столтенберга 2 июня
Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО 2 июня обсудит подготовку к саммиту альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
23:48
Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы
Сборная Аргентины разгромила команду Италии в матче континентальных чемпионов.
23:41
Украина обыграла Шотландию и вышла в финал стыков ЧМ-2022 в Катаре
Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
23:40
Байден заявил, что Запад обсуждает вариант закупок российской нефти по заниженной цене
Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада обсуждают вариант закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от её импорта.
23:36
Рублёв оценил шансы Чилича выйти в финал «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублёв оценил шансы хорвата Марина Чилича в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
23:32
МИД России: восстановить систему европейской безопасности на прежних условиях не получится
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что восстановить разрушенную Западом систему европейской безопасности на прежних условиях не получится.
23:24
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Чилич обыграл Рублёва
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
23:17
«Спартак» — лидер РПЛ по выплатам агентам в 2021 году
Московский «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.
23:14
Байден назвал маловероятным снижение цен на бензин и продукты в США
Президент США Джо Байден заявил, что снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.
23:04
Чилич: хочу снять шляпу перед Андреем Рублёвым
Хорватский теннисист Марин Чилич поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022 над россиянином Андреем Рублёвым.
23:03
В МИД России заявили об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне
Ситуация с обеспечением безопасности сотрудников российского посольства в Британии ухудшилась, послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции тревожную кнопку. Об этом заявили в МИД России.
22:54
«Ливерпуль» организовал психологическую поддержку фанатам, пострадавшим во время финала ЛЧ
Пресс-служба «Ливерпуля» заявила, что клуб начал работу по психологической поддержке своих болельщиков, которые пострадали во время финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».
22:48
Присяжные признали Эмбер Хёрд виновной в клевете против экс-супруга Джонни Деппа
Присяжные суда штата Вирджиния постановили, что актриса Эмбер Хёрд оклеветала экс-супруга Джонни Деппа, назвав себя жертвой домашнего насилия.
22:43
В МИД России прокомментировали нападения на диппредставительства страны за рубежом
Атаки на российские диппредставительства осуществляются только в тех странах, которые ведут санкционную войну против России, заявили в российском МИД.
22:41
Собчак: у Галицкого всё серьёзно — онкология
Известная журналистка Ксения Собчак заявила, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий серьёзно болен.
22:36
В ВОЗ заявили о снижении на 11% заболеваемости коронавирусом в мире за неделю
Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 11%. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
22:34
Чесноков: на тай-брейке у Рублёва не было никаких шансов против Чилича
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
22:24
В МИД России получили более пяти тысяч обращений россиян на Украине в связи с угрозами
С начала спецоперации на Украине МИД России получил более 5 тыс. обращений от находившихся на территории иностранного государства россиян в связи с угрозами.
22:21
«Спартак» объявил об уходе Бакаева
Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак».
22:15
В Минобороны России заявили о планах ВСУ обстреливать российскую территорию из РСЗО США
Украинские военные планируют разместить американские ракетные системы большой дальности в городе Шостка Сумской области для обстрелов российской территории. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:11
«Краснодар» потратил более 1 млрд рублей на развитие молодёжного футбола
«Краснодар» в 2021 году зафиксировал самое большое вложение на развитие молодёжного футбола среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:08
Мэр Горловки сообщил о ранении десятилетнего мальчика при обстреле ВСУ
Десятилетний ребёнок получил осколочное ранение при обстреле посёлка Гурты со стороны украинской армии, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
22:00
СЭ: Бакаев и Рассказов стали свободными агентами
Экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев и бывший защитник красно-белых Николай Рассказов стали свободными агентами.
21:58
В МИД России рассмотрели обращения граждан в связи с ограничениями их права на выезд
В МИД России состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению обращений россиян в связи с ограничениями их права на выезд из страны.
21:53
Рублёв на тай-брейке проиграл Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.
21:51
Комитет по кредитным деривативам признал невыплату Россией $1,9 млн по евробондам
Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал, что Россия не выплатила $1,9 млн по суверенным еврооблигациям.
21:46
Минобороны России: ВСУ оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в здании лицея в Славянске, во дворе размещена артиллерия и РСЗО, заявили в Минобороны России.
21:45
Дочь тренера Воронкова не захотела говорить о его дисквалификации за расизм
Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отказалась от комментариев по поводу дисквалификации своего отца — тренера Алексея Воронкова.
21:37
Пентагон: США будут считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS оборонительным
В американской администрации будут считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины оборонительным, заявил замглавы Пентагона Колин Кол.
21:36
Казахстанская звезда UFC Жумагулов отказался участвовать в бое с россиянином Аскаровым
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов заявил, что его не интересует поединок с россиянином Аскаром Аскаровым.
21:32
Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира, полячка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от полуфинального матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в Открытом чемпионате Франции — 2022.
21:18
В Пентагоне заявили, что не признают за Россией права вето на поставки оружия на Украину
США не заинтересованы в конфликте с Россией, однако не признают права вето Москвы на поставки оружия на Украину, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
21:16
Селюк: я привезу в РПЛ футболиста, который играл на чемпионате мира
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов привезти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) футболиста, который выступал на чемпионате мира.
21:14
Малиновский, Зинченко и Ярмоленко выйдут в стартовом составе в матче Шотландия — Украина
Сборные Шотландии и Украины назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
21:07
В США не выявили поддержки военной спецоперации России на Украине со стороны КНР
Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
21:04
Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА
Сборная Польши одержала победу над командой Уэльса в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
20:59
Известны стартовые составы Италии и Аргентины на матч Финалиссимы
Италия и Аргентина назвали стартовые составы на матч континентальных чемпионов.
20:56
Вайцеховская рассказала, что её совместная работа с Тарасовой началась с конфликта
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка RT Елена Вайцеховская вспомнила, как впервые пыталась взять интервью у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
20:51
Телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев попал под обстрел и получил ранение в Северодонецке. Об этом сообщается на сайте телеканала.
20:45
В ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Беркетова
В московском ЦСКА выразили свои соболезнования родным и близким бывшего футболиста, чемпиона России в составе красно-синих Александра Беркетова.
20:45
В Пентагоне заявили о переброске РСЗО HIMARS в Европу для дальнейшей передачи на Украину
Замглавы Минобороны США по политическим делам Колин Кол проинформировал о переброске РСЗО HIMARS в Европу в целях обеспечения их дальнейшей передачи на Украину.
20:40
Кечинов заявил, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе защитника Ильи Кутепова из московского клуба.
20:37
Минтранс: в январе — апреле авиакомпании перевезли в России более 19,8 млн пассажиров
Российские авиакомпании перевезли внутри России в январе — апреле текущего года более 19,8 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
20:37
Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионерки в жилмассиве «Солнечный»
Пожилая женщина в жилмассиве «Солнечный» получила осколочное ранение голени из-за обстрела со стороны ВСУ, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
20:31
Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в июне
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в июне.
20:26
Халили: меня называли Бензема, хотя в футболе я так себе
Бронзовый призёр Олимпиады по биатлону Карим Халили рассказал о сравнении с футболистом Каримом Бензема.
20:20
Агент Николсона — о решении КДК: за семь лет не было даже малейших конфликтов
Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогу финального матча Кубка России с «Динамо».