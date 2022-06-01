N-TV: Турция больше не хочет быть «индейкой» — страна меняет своё английское написание

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана направило в ООН официальный запрос с целью признать новое английское написание названия страны в международной дипломатии. Как поясняет немецкий телеканал N-TV, Турция больше не хочет быть «индейкой», а именно так с английского переводится слово turkey, совпадающее с названием страны. Теперь оно должно писаться иначе — Turkiye.

Турция хочет, чтобы в международной дипломатии её отныне называли по-английски Turkiye, а не Turkey, сообщает немецкий телеканал N-TV. Уже долгое время страна испытывает трудности с переводом её официального названия на английский язык — в том числе и по той причине, что английское слово turkey также имеет значение «индейка».

Теперь правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана официально призвало ООН и другие международные организации в будущем использовать название Turkiye. Об этом сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu, отметившее, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже представил в международные ведомства соответствующее письмо.

В конце прошлого года Турция уже приняла решение об использовании обозначения Made in Turkiye для экспортной продукции. Эрдоган утверждал, что это обозначение лучше всего выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации.

Государственная вещательная компания TRT также отметила: «Введите в Google слово Turkey — и вы получите запутанную серию изображений, статей и словарных определений, ассоциирующих страну с... большой птицей родом из Северной Америки».

Авиакомпания Turkish Airlines уже отрекламировала новое название в видеоролике со слоганом Hello Türkiye, продвигая тем самым новое наименование страны. По данным информагентства Anadolu, государственная рекламная кампания в сети теперь сделает новое название Турции известным на международном уровне, отмечает немецкий телеканал N-TV.