GT: Эрдоган хочет показать Западу, что Турция — не та страна, которой можно помыкать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно вновь подчеркнул, что его страна возражает против принятия Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку скандинавские страны поддерживают курдских боевиков, которых Анкара считает террористами. По мнению китайских экспертов, Турция стремится утвердить себя в качестве влиятельной державы — и ключевая роль, которую она способна сыграть в вопросе одобрения заявки скандинавских стран на членство в НАТО, может способствовать усилению её позиций, пишет Global Times.



Как сообщают турецкие СМИ, Эрдоган подчеркнул, что состоявшиеся на прошлой неделе в Анкаре переговоры относительно заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО «не прошли на желаемом уровне». Кроме того, по словам турецкого президента, правительства этих стран «не предприняли необходимых шагов в отношении требований Турции», отмечается в статье.



Турецкий лидер имеет в виду поддержку, оказываемую в Финляндии и Швеции курдским боевикам, деятельность которых в Турции была запрещена с 1980-х годов после серии вооружённых столкновений, поясняет Global Times. Эрдоган также заявил журналистам, что пока он является президентом Турции, Анкара не скажет «да» тем странам, которые «прижимают террористов к своей груди», говорится в статье.



Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая этого года. Однако их принятие должны предварительно одобрить все члены альянса, включая Турцию, которая до сих пор не готова дать своё согласие, напоминает автор. «Несправедливо, когда Турцию просят удовлетворить требования Запада, в то время как Запад не может удовлетворить требования Турции», — заявил в интервью Global Times неназванный эксперт по международным делам из Пекина.

Директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй заявил в интервью Global Times, что Турция, по всей вероятности, постарается использовать свои разногласия с Западом по поводу участия скандинавских стран в НАТО, чтобы заключить несколько выгодных для себя сделок. По его мнению, прежде всего речь может идти об отказе Швеции и Финляндии от поддержки Курдской рабочей партии.



Поскольку ни ООН, ни НАТО не договорились о чётких стандартах в отношении определения террористической деятельности, власти Финляндии и Швеции вполне могут пойти на компромисс с Турцией и принять некоторые дополнительные положения на этот счёт, допустил Ван. Он считает, что этот вопрос может стать одним из главных пунктов повестки дня предстоящего саммита НАТО в Мадриде в июне этого года.



Эксперты также отмечают, что Турция, которая давно хотела усилить свой голос на международной арене, может «повернуть на Восток» из-за своих давних обид на Запад. Учитывая её стратегически важное географическое положение и влияние в регионе, у неё также есть рычаги воздействия — в частности, она способна сдерживать США и Запад в том, что касается израильско-палестинского конфликта, а также сделки по ядерной программе Ирана, говорится в статье.



Турция также явно заинтересована в присоединении к международному механизму сотрудничества, связанного с Афганистаном. По словам Вана, не является секретом и заинтересованность Анкары в её присоединении к механизму БРИКС, в качестве партнёра по диалогу в рамках Шанхайской организации сотрудничества, пишет Global Times.



На Западе амбициозную Турцию часто называют «подрывным союзником», обвиняя в том, что она «подрывает коллективную безопасность НАТО», отмечается в статье. В 2021 году США исключили Турцию из программы по созданию истребителей F-35 после её решения приобрести российские системы ПВО С-400, напоминает Global Times.По мнению экспертов, это означает, что Анкара фактически оказалась отрезана от доступа к передовым истребителям пятого поколения, что может напрямую отразиться на развитии военного потенциала в ближайшие десятилетия. И на этот раз маловероятно, что споры вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО помогут ей вернуться в программу по F-35, пишет Global Times.Кроме того, Турция также не в ладах с США из-за отказа Вашингтона экстрадировать Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки неудавшегося государственного переворота в 2016 году, напоминает автор. Что касается Европы, в марте этого года Эрдоган призвал Брюссель возобновить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз — но похоже, что руководство ЕС к этому до сих пор не готово, констатирует Global Times.«Турция — не та страна, которой можно помыкать», — отмечается в статье. Проведение переговоров и с Россией, и с Украиной также демонстрирует уникальное место Турции в системе европейской и даже глобальной безопасности, подчёркивают эксперты. По их мнению, наступает вполне подходящий момент, чтобы продемонстрировать её уникальный статус на мировой арене и воплотить в жизнь некоторые важные планы, заключает Global Times.