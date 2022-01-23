France 2: взрыв вулкана в Тонго привёл к катастрофическому разливу нефти в Перу

В Перу волонтёры пытаются ликвидировать разлив 6 тысяч баррелей нефти, из-за которого погибло множество морских обитателей, передаёт France 2. Как рассказывает телеканал, причиной экологической катастрофы стало извержение вулкана на островах Тонго: вызванные им огромные волны оторвали от причала находящийся на разгрузке танкер.

Эти птицы почернели от нефти, а другие, как эта, с полностью склеенными перьями, умерли от удушья. Морские обитатели убиты нефтяным разливом. В этом природном заповеднике около Лимы волонтёры, одетые в защитные костюмы и маски, очищают пляжи в химическом тумане. Из-за жары поднимаются токсичные испарения, и работать становится особенно трудно.

ЭДУАРДО МЕДИНА, волонтёр: Сколько это продлится? Я не знаю. Мы, волонтёры, как можем, пытаемся помочь птицам. Мы их также считаем, чтобы оценить ущерб.

Каким образом произошла утечка 6 тысяч баррелей из танкера, который причалил для разгрузки в субботу? Танкер отнесло от берега из-за больших волн, вызванных извержением вулкана на островах Тонга в 10 тысячах километров от Лимы. В результате на побережье вылилось более миллиона литров нефти. Для множества рыбаков, проживающих в этом регионе, это настоящая экономическая катастрофа.

ХИОВАНА РУХЕЛЬ, продавщица рыбы: Ничего не продаётся. Вы видели разлив — рыбу очищают от нефти. Люди её не покупают, они её не едят, потому что боятся отравиться.

Столкнувшись с недовольством населения, правительство Перу и испанская нефтегазовая компания Repsol перекладывают друг на друга ответственность за нанесённый ущерб. Компания взяла на себя очистку пляжей, однако правительство также требует выплатить компенсацию семьям рыбаков.