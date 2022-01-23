France 2: взрыв вулкана в Тонго привёл к катастрофическому разливу нефти в Перу
Эти птицы почернели от нефти, а другие, как эта, с полностью склеенными перьями, умерли от удушья. Морские обитатели убиты нефтяным разливом. В этом природном заповеднике около Лимы волонтёры, одетые в защитные костюмы и маски, очищают пляжи в химическом тумане. Из-за жары поднимаются токсичные испарения, и работать становится особенно трудно.
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