Bloomberg: финны рискуют погибнуть от холода без энергоресурсов из России

Наступающей зимой жителей Финляндии ждут веерные отключения электроэнергии из-за прекращения российских поставок, пишет Bloomberg. Национальный оператор электросетей Fingrid предупреждает, что в противном случае страну ждёт крупномасштабный сбой и возможные человеческие жертвы.

С приближением зимы Финляндия готовится к веерному отключению электричества из-за прекращения российских поставок, сообщает Bloomberg. Хотя на импорт из России приходилась лишь малая часть общего объёма закупок энергоресурсов, её потеря угрожает серьёзными негативными последствиями для населения страны. Менеджер по сетевым операциям Арто Пакхин из национального оператора электросетей Fingrid заявил, что без плановых отключений электроэнергии произойдёт крупномасштабный сбой, в результате которого «могут погибнуть люди».

Как пишет издание, в середине зимы жизнь в Финляндии может показаться ужасной: температура часто опускается ниже -20 °С, а в Хельсинки солнце светит лишь шесть часов в день. Ради борьбы с погодными условиями эта страна тратит больше всего энергоресурсов среди европейских государств и теперь оказалась на передовой энергетического кризиса в Европе. В мае Россия в качестве ответа на поддержку Украины и решение присоединиться к НАТО прекратила продавать Финляндии электричество и газ. Пока все скандинавские страны готовятся к сложной зиме, в этой стране особенно велика опасность того, что перебои с электроэнергией за считанные часы поставят население в угрожающие их жизни условия.

В то же время Финляндия может быть лучше подготовлена к последствиям отключения электричества, отмечается в статье. Так, Министерство обороны на протяжении многих лет публиковало брошюры с правилами поведения на этот случай, советуя людям держать дома радио на батарейках, а также трёхдневный запас еды, воды и медикаментов. Ещё до украинского конфликта примерно треть финнов следовала этим указаниям. Бухгалтер Мерви Пирттикоски-Такала из пригорода Хельсинки рассказала американской газете, что уже сокращает расход электричества: когда не нужно, она отключает полы с подогревом, заменив их дополнительными коврами, а также использует карманные фонарики. В свою очередь бывший миротворец Марья Люхтю запаслась продуктами и спальным мешком, который согревает даже при -20 °С.

В отличие от соседних Швеции и Норвегии, Финляндии не хватает собственных энергоресурсов, поэтому она вынуждена покупать почти все виды ископаемого топлива и компенсировать его нехватку импортом. Через несколько месяцев ситуация может улучшиться благодаря вводу в эксплуатацию крупнейшего ядерного реактора, который не использовался в течение 14 лет. Пока же финны запасаются дровами, газовыми обогревателями и дизельными генераторами, а также сокращают расход электричества, пишет Bloomberg.