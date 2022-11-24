France 2: французы бросились утеплять дома в надежде сэкономить на отоплении

С приближением зимы французы устремились в магазины товаров для дома, чтобы подготовить жильё к холодам и не переплачивать за электричество, сообщает France 2. Как передаёт телеканал, жители Франции массово скупают изоляционные материалы, термошторы и термостаты, а также учатся самостоятельно устанавливать всё это с помощью интернет-курсов.

Боясь замёрзнуть и получить вдвое больший счёт за электричество, французы подготавливаются.

ПОКУПАТЕЛЬ В МАГАЗИНЕ: Окна, двери… Дом, который я купил, старый, поэтому всё нужно менять.

ВТОРОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: С окнами решено! Они меня уже не устраивают. Пока только это.

Уплотнители для дверей, термошторы, изоляционные прокладки — продажи магазинов товаров для дома растут. В среднем на 20 процентов в годовом исчислении.

САЛИМ КРИКА, начальник секции в магазине Leroy Merlin: Здесь у нас прокладки для заделывания щелей, это прокладки, которые отлично работают.

Клиентов привлекают промоакциями и заморозкой цен.

ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Учитывая, что цены на материалы резко выросли, мы обходимся скромными решениями, вроде этих. Подождём.

Ещё один ставший популярным товар — цифровые термостаты, позволяющие регулировать температуру на расстоянии.

САЛИМ КРИКА: Предположим, что вы на работе и хотите дистанционно управлять температурой. Это возможно. За час вы можете установить желаемую температуру.

Для сохранения тепла крайне популярны термошторы. Продажи выросли на 21 процент. Однако самые предусмотрительные ради экономии энергии готовы потратить больше. Этот покупатель хотел бы поменять свои устаревшие и слишком энергоёмкие батареи.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Они стоят 379 евро. Это хорошая инвестиция?

КАДИМ АЛЬ ХИМДАНИ, покупатель: Надеюсь на это.

Продажи радиаторов выросли втрое.

ПРОДАВЕЦ: Радиаторы и тепловые насосы сейчас расходятся лучше всего.

Закупившись в магазине, люди учатся делать ремонт своими руками. На этой платформе количество запросов на обучение установке теплоизоляции выросло на 30 процентов.

КОНСУЛЬТАНТ САЙТА: Ввязываться в проект с гипсокартоном для непрофессионала непросто. Важно иметь профессиональную помощь. Но в настоящее время такие специалисты не всегда доступны. В некоторых регионах ситуация очень напряжённая. Поэтому люди действуют самостоятельно.

С приближением зимы эта тенденция может укрепиться. Магазины товаров для дома уверяют, что подготовились и не опасаются дефицита.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2022 года.