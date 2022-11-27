Столтенберг призвал проанализировать НАТО зависимость от Китая и «авторитарных режимов»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса проанализировать зависимость от «авторитарных режимов», включая Китай.

«Опасно зависеть от России в плане газа. Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая», — цитирует его Welt am Sonntag.

По словам генсека НАТО, подразумевается управление рисками, уменьшение уязвимостей, повышение устойчивости критически важной инфраструктуры НАТО и цепочек поставок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией.

Он также признал, что спецоперация России на Украине не является основной причиной экономического кризиса в Европе, но украинский конфликт стал ускорителем этих процессов.