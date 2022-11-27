Столтенберг призвал проанализировать НАТО зависимость от Китая и «авторитарных режимов»
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«Опасно зависеть от России в плане газа. Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая», — цитирует его Welt am Sonntag.
По словам генсека НАТО, подразумевается управление рисками, уменьшение уязвимостей, повышение устойчивости критически важной инфраструктуры НАТО и цепочек поставок.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией.
Он также признал, что спецоперация России на Украине не является основной причиной экономического кризиса в Европе, но украинский конфликт стал ускорителем этих процессов.