SZ: Шольц признал, что причиной кризиса в экономике Европы стала не спецоперация России
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Об этом со ссылкой на канцлера сообщает Süddeutsche Zeitung.
Как считает Шольц, прошли счастливые времена, когда европейцы и североамериканцы «могли наслаждаться лучшим из всех экономических миров»: стабильным экономическим ростом, низкой инфляцией и высоким уровнем занятости.
Канцлер уверен, что такая «исключительная экономическая ситуация» не могла продолжаться долго.
При этом спецоперация России и экономические последствия пандемии, «возможно, ускорили её конец, но не стали спусковым крючком», отмечает Шольц.
Вместе с тем одной из причин нынешних перемен стал экономический рост в странах Азии, в том числе во Вьетнаме и Индонезии, считает он.
Как ранее писало агентство Bloomberg, экономическая ситуация в еврозоне и других странах региона продолжает ухудшаться, о чём свидетельствуют новые прогнозы Еврокомиссии.
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