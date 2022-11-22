SZ: Шольц признал, что причиной кризиса в экономике Европы стала не спецоперация России

Спецоперация России на Украине не является основной причиной экономического кризиса в Европе, но украинский конфликт стал ускорителем этих процессов, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом со ссылкой на канцлера сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как считает Шольц, прошли счастливые времена, когда европейцы и североамериканцы «могли наслаждаться лучшим из всех экономических миров»: стабильным экономическим ростом, низкой инфляцией и высоким уровнем занятости.

Канцлер уверен, что такая «исключительная экономическая ситуация» не могла продолжаться долго.

При этом спецоперация России и экономические последствия пандемии, «возможно, ускорили её конец, но не стали спусковым крючком», отмечает Шольц.

Вместе с тем одной из причин нынешних перемен стал экономический рост в странах Азии, в том числе во Вьетнаме и Индонезии, считает он.

Как ранее писало агентство Bloomberg, экономическая ситуация в еврозоне и других странах региона продолжает ухудшаться, о чём свидетельствуют новые прогнозы Еврокомиссии.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что санкции против России имеют издержки для Германии.