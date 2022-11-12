Bloomberg: Европа готовится к пику инфляции

Экономическая ситуация в еврозоне и других странах региона продолжает ухудшаться, о чём свидетельствуют новые прогнозы Еврокомиссии. Как пишет Bloomberg, высокие цены на энергоносители и снижение покупательной способности создают благоприятные условия для рецессии.

Как сообщает агентство, теперь в Брюсселе полагают, что рост цен составит в среднем 8,5% в нынешнем году и 6,1% — в 2023-м.

«Ожидается, что в условиях повышенной неопределённости, высоких цен на энергоносители, снижения покупательной способности населения… и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство экономик стран-членов впадут в рецессию… Усиление ценового давления сместит пик инфляции на конец года», — приводит выдержку из доклада Еврокомиссии ИноТВ.

При этом крупнейшая экономика региона — Германия — пострадает сильнее, чем остальные участники еврозоны, говорится в материале.

Ранее Европейская комиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на следующий год до 0,3%. В июле прогноз был 1,4%.