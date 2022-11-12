Bloomberg: риск рецессии возрос — Европа готовится к пику инфляции

Согласно новым прогнозам Еврокомиссии, экономическая ситуация в еврозоне и других странах региона продолжает ухудшаться. Высокие цены на энергоносители и снижение покупательной способности создают благоприятные условия для рецессии, сообщает Bloomberg. В атмосфере общей неопределённости и нестабильности на рынке газа в Брюсселе ожидают замедление экономического роста, пишет автор материала.

Официальные представители Европейского союза предсказывают, что экономика продолжит сокращаться как минимум до конца первого квартала 2023 года. Поэтому прогноз роста на следующий год теперь выглядит менее оптимистично, а все расчёты в отношении потребительских цен были пересмотрены в сторону повышения, сообщает Bloomberg. Экономика, пострадавшая от последствий энергетического шока, «прогибается» под тяжестью инфляции, которая в октябре достигла нового максимума — 10,7%. Теперь в Брюсселе полагают, что рост цен составит в среднем 8,5% в нынешнем году и 6,1% — в 2023-м: новые цифры заметно выше тех, что публиковались летом.

«Ожидается, что в условиях повышенной неопределённости, высоких цен на энергоносители, снижения покупательной способности населения… и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство экономик стран-членов впадут в рецессию… Усиление ценового давления сместит пик инфляции на конец года», — приводит издание выдержку из доклада Еврокомиссии. Прогноз экономического роста на 2022 год составил 3,2%; в следующем году комиссия прогнозирует рост лишь на 0,3%, тогда как более ранняя оценка составляла 1,4%, подчёркивает автор материала.

Крупнейшая экономика региона — Германия — пострадает сильнее, чем остальные участники еврозоны; в рамках Евросоюза кризис в той же мере коснётся Швеции. «Экономика ЕС находится в переломном моменте… Инфляция продолжает расти быстрее, чем ожидалось, но мы считаем, что пик близок» — цитирует издание комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони. При этом, по мнению старшего экономиста Bloomberg Economics Маэвы Казин, мрачные перспективы Брюсселя, вероятно, по-прежнему слишком оптимистичны. По её оценке, стоит ожидать сокращение производства в 2023 году, а не сдержанный рост, предсказанный Брюсселем.

«Очевидно, что риск рецессии возрос, учитывая данные, которые мы видели. Нам нужно будет ещё больше повысить процентные ставки… чтобы своевременно вернуть инфляцию к нашему среднесрочному целевому уровню», — заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. В Брюсселе также отметили, что самая большая угроза исходит от неблагоприятных событий на газовом рынке и от потенциального дефицита голубого топлива, особенно зимой 2023—2024 годов, резюмирует автор.