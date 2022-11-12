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Bloomberg: риск рецессии возрос — Европа готовится к пику инфляции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно новым прогнозам Еврокомиссии, экономическая ситуация в еврозоне и других странах региона продолжает ухудшаться. Высокие цены на энергоносители и снижение покупательной способности создают благоприятные условия для рецессии, сообщает Bloomberg. В атмосфере общей неопределённости и нестабильности на рынке газа в Брюсселе ожидают замедление экономического роста, пишет автор материала.
Bloomberg: риск рецессии возрос — Европа готовится к пику инфляции
AP

Официальные представители Европейского союза предсказывают, что экономика продолжит сокращаться как минимум до конца первого квартала 2023 года. Поэтому прогноз роста на следующий год теперь выглядит менее оптимистично, а все расчёты в отношении потребительских цен были пересмотрены в сторону повышения, сообщает Bloomberg. Экономика, пострадавшая от последствий энергетического шока, «прогибается» под тяжестью инфляции, которая в октябре достигла нового максимума — 10,7%. Теперь в Брюсселе полагают, что рост цен составит в среднем 8,5% в нынешнем году и 6,1% — в 2023-м: новые цифры заметно выше тех, что публиковались летом.

«Ожидается, что в условиях повышенной неопределённости, высоких цен на энергоносители, снижения покупательной способности населения… и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство экономик стран-членов впадут в рецессию… Усиление ценового давления сместит пик инфляции на конец года», — приводит издание выдержку из доклада Еврокомиссии. Прогноз экономического роста на 2022 год составил 3,2%; в следующем году комиссия прогнозирует рост лишь на 0,3%, тогда как более ранняя оценка составляла 1,4%, подчёркивает автор материала.
 
Крупнейшая экономика региона — Германия — пострадает сильнее, чем остальные участники еврозоны; в рамках Евросоюза кризис в той же мере коснётся Швеции. «Экономика ЕС находится в переломном моменте… Инфляция продолжает расти быстрее, чем ожидалось, но мы считаем, что пик близок» — цитирует издание комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони. При этом, по мнению старшего экономиста Bloomberg Economics Маэвы Казин, мрачные перспективы Брюсселя, вероятно, по-прежнему слишком оптимистичны. По её оценке, стоит ожидать сокращение производства в 2023 году, а не сдержанный рост, предсказанный Брюсселем.
 
«Очевидно, что риск рецессии возрос, учитывая данные, которые мы видели. Нам нужно будет ещё больше повысить процентные ставки… чтобы своевременно вернуть инфляцию к нашему среднесрочному целевому уровню», — заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. В Брюсселе также отметили, что самая большая угроза исходит от неблагоприятных событий на газовом рынке и от потенциального дефицита голубого топлива, особенно зимой 2023—2024 годов, резюмирует автор.
 
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