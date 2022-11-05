DWN: «дела идут плохо» — глава Немецкого федерального банка заявил о надвигающейся рецессии в Германии

Существует определённая вероятность того, что экономика Германии «скатится в техническую рецессию», заявил президент Немецкого федерального банка Йоахим Нагель, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, чтобы снизить инфляцию до среднесрочного целевого уровня, Европейский центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки. Конфликт на Украине, считает Нагель, «изменил мировую экономическую картину» и продолжает оказывать на неё влияние и по сей день.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен продолжать повышать процентные ставки, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу рецессии в Германии, считает президент Немецкого федерального банка Йоахим Нагель. В четверг он заявил, что ЕЦБ не следует отказываться от дальнейшего повышения, чтобы снизить инфляцию до среднесрочного целевого уровня, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Нагеля, существует определённая вероятность того, что экономика Германии «скатится в техническую рецессию», то есть в четвёртом квартале 2022 года и в начале 2023 года произойдёт сокращение ВВП страны.

«У Германии дела идут плохо», — подчекнул президент Немецкого федерального банка, имея в виду экономику, страдающую от резкого роста цен. Это заключение не сулит ничего хорошего для Европейского союза в целом. Конфликт на Украине, начавшийся в феврале, «изменил мировую экономическую картину». Он продолжает оказывать на неё влияние и по сей день.

Ранее Нагель заявил, что «инфляция напориста», поэтому денежно-кредитная политика должна стать «ещё более напористой». Необходимо действовать решительно. Чтобы взять под контроль рекордную инфляцию в размере 10,7% в еврозоне, ЕЦБ недавно второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Нагель отметил, что в среднесрочной перспективе ЕЦБ стремится приблизить инфляцию к уровню 2%. Этот показатель считается идеальным для экономического развития.

Недавно президент Немецкого федерального банка высказался за то, чтобы как можно скорее начать сокращение баланса ЕЦБ, раздутого в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, чтобы поддержать курс на нормализацию денежно-кредитной политики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.