Guardian: в ООН раскритиковали меры Запада по борьбе с инфляцией

Конференция ООН по торговле и развитию сообщает, что стратегия ФРС, ЕЦБ и Банка Англии по повышению ставок, заимствованная из 1970—1980-х годов, крайне неосмотрительна и вредит развивающимся странам, пишет The Guardian. Повышенные процентные ставки способствовали укреплению доллара, однако это ослабило другие валюты и подстегнуло цены на импортные товары. Так, менее состоятельные государства оказались в наиболее уязвимом положении, подчёркивается в статье.

Чтобы предотвратить кризисный эффект домино в сферах здравоохранения, климата и долговых обязательств в бедных странах, по мнению ООН, нужна срочная «корректировка курса». Впервые за последние сорок лет крупные банковские структуры — Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк — размышляют о дальнейшем повышении ставок со следующего месяца, пишет автор материала. В своём ежегодном отчете Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) заявила, что стремление центральных банков развитых стран повышать процентные ставки в качестве ответа на рост цен в результате заоблачной инфляции — это «неосмотрительная авантюра», которая может иметь опасные последствия для развивающихся стран, сообщает The Guardian.

Орган ООН полагает, что повышение процентной ставки со стороны ФРС в будущем, вероятно, снизит доходы менее богатых государств, за исключением Китая, примерно на $3,6 трлн. Поясняется, что более высокие ставки в США способствовали резкому укреплению доллара по отношению к другим валютам — это повлияло на цену импортных потребительских товаров и на стоимость обслуживания долгов в бедных регионах.

По мнению ЮНКТАД, в нынешних условиях ошибочно использовать методы антиинфляционной борьбы 1970-х и 1980-х годов. В докладе оспаривается убеждение о том, что избыточный спрос на товары и услуги во время пандемии спровоцировал сегодняшний инфляционный всплеск; обосновывается мнение, что он был спровоцирован стремительным ростом цен на энергию, продукты питания и крупными сбоями в мировой торговле, подчёркивает The Guardian. Утверждается также, что такие меры, как стратегический контроль над ценами, введение налогов на непредвиденные расходы, меры антимонопольной политики и ужесточение регулирования товарных спекуляций необходимы для борьбы с инфляционным давлением. Эти рычаги также наименее «вредны» для будущего экономического положения развивающихся стран.

«Настоящая проблема, стоящая перед политиками, — это не инфляция… а кризис распределения — когда слишком много компаний платят слишком высокие дивиденды, слишком много людей живут от зарплаты до зарплаты и слишком много правительств существуют за счёт облигаций», — сказал глава группы авторов ооновского отчёта Ричард Козул-Райт, его слова цитирует издание. Данные из отчёта свидетельствуют о том, что страны, которые демонстрировали признаки долгового кризиса в доковидный период — например Замбия, Суринам, Шри-Ланка, — попали под один из самых сильных ударов; другие развивающиеся страны, в частности Пакистан, переживают климатические вызовы, которые ещё больше угрожают их экономической безопасности.

«Ещё есть время спастись от рецессии… У нас есть инструменты, чтобы замедлить инфляцию и поддержать всех, кто уязвим. Это вопрос политического выбора и политической воли. Но нынешний курс (западных финансовых структур. — ИноТВ) наносит ущерб наиболее уязвимым, особенно в развивающихся странах, и может привести мир к глобальной рецессии», — приводит The Guardian слова генерального секретаря ЮНКТАД Ребеки Гринспан.