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Шольц пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией

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Германия прекратит полагаться на Россию и Китай в вопросах энергетики и торговой политики, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Шольц пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией
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«Мы покончим с провалами энергетической и торговой политики, которые привели нас к односторонней зависимости от России или Китая в частности», — цитирует его Bloomberg.

Шольц выразил уверенность в том, что у правительства достаточно сил, чтобы выйти из нынешнего кризиса.

Ранее канцлер ФРГ признал, что спецоперация России на Украине не является основной причиной экономического кризиса в Европе, но украинский конфликт стал ускорителем этих процессов.

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