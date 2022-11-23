Шольц пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией

Германия прекратит полагаться на Россию и Китай в вопросах энергетики и торговой политики, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Мы покончим с провалами энергетической и торговой политики, которые привели нас к односторонней зависимости от России или Китая в частности», — цитирует его Bloomberg.

Шольц выразил уверенность в том, что у правительства достаточно сил, чтобы выйти из нынешнего кризиса.

Ранее канцлер ФРГ признал, что спецоперация России на Украине не является основной причиной экономического кризиса в Европе, но украинский конфликт стал ускорителем этих процессов.