Шольц пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией
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«Мы покончим с провалами энергетической и торговой политики, которые привели нас к односторонней зависимости от России или Китая в частности», — цитирует его Bloomberg.
Шольц выразил уверенность в том, что у правительства достаточно сил, чтобы выйти из нынешнего кризиса.
Ранее канцлер ФРГ признал, что спецоперация России на Украине не является основной причиной экономического кризиса в Европе, но украинский конфликт стал ускорителем этих процессов.