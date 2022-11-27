Столтенберг признал, что помощь Украине дорого обходится жителям западных стран
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«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжёлые времена для многих домохозяйств в Европе», — цитирует его Welt am Sonntag.
При этом генсек НАТО убеждён, что, несмотря на это, необходимо продолжать оказывать Киеву поддержку, и призвал увеличить помощь Украине.
«Можно усилить позицию Украины за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир — поддержать Украину», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.