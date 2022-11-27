В районе Днепропетровска: Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов со снарядами для HIMARS

Под Днепропетровском уничтожен склад боеприпасов ВСУ, на котором хранилось более 100 снарядов для РСЗО HIMARS и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Запорожской области российские войска ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье». Кроме того, ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации боевиков «Иностранного легиона», ликвидировав до 100 наёмников.

Ударом высокоточным оружием российских ВКС в Донецкой Народной Республике уничтожены до 100 иностранных наёмников. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого Иностранного легиона уничтожены до 100 иностранных наёмников и шесть единиц бронетехники», — сказал Конашенков.

При этом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией подверглись уничтожению четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье» вблизи Разумовки Запорожской области, а также склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства в районе Днепропетровска.

Кроме того, нанесено поражение шести пунктам управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области, а также управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в районе населённого пункта Мирополье Сумской области.

Обстановка на направлениях СВО

Вооружённые силы РФ на Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ огнём артиллерии по районам сосредоточения живой силы противника, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и два пикапа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.



На Краснолиманском направлении упреждающим огнём сорваны попытки вооружённых формирований Украины атаковать в направлении населённых пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики силами двух ротных тактических групп. Противник также предпринял безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться около Площанки и Червонопоповки.

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«В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники», — подчеркнул Игорь Конашенков.

По его словам, на Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Тогда как на Южно-Донецком направлении представители киевского режима пытались восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей», — пояснил представитель МО РФ.

Освобождённые из украинского плена

Врач осмотрел девятерых российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена в рамках обмена, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«При первоначальном осмотре всех пациентов можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Все живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях», — цитирует его РИА Новости.

При этом одному из военнослужащих отказали в необходимой операции после огнестрельного ранения.

«Меня лечили, но операцию делать не стали, сказали — делай в России», — рассказал он.

В свою очередь, один из вернувшихся заявил, что его переполняют эмоции, а на душе облегчение после освобождения. «Чувствуется облегчение, что уже стою на своей родной земле», — добавил он.

26 ноября Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.