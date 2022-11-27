Российские средства ПВО перехватили украинский Excalibur

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили два украинских снаряда от РСЗО HIMARS и перехватили управляемый Excalibur, заявили в Минобороны России.

«Сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Богдановка Херсонской области. Кроме того, в районе населённого пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны России также заявили о предотвращении атаки ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в Народной милиции ЛНР отметили, что украинская армия потеряла до 85 человек за сутки в боях против республики.