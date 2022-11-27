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ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР

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Украинская армия потеряла до 85 человек за сутки в боях против Луганской Народной Республики, заявили в Народной милиции ЛНР.
ВСУ потеряли до 85 человек за сутки в боях против ЛНР
  • AP

«В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли три танка, шесть БТР, две артиллерийские установки, один БПЛА, а также 20 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о попытках боевиков ВСУ прорваться на линии соприкосновения в республике.

В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено почти 100 боевых снарядов. В ЛНР от украинских обстрелов пострадали мужчина и пожилая женщина.

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