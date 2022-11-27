Из артиллерии и миномётов: ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли территории ДНР и ЛНР

Двое мирных жителей погибли, ещё двое пострадали при обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено почти 100 боевых снарядов. В ЛНР от украинских обстрелов пострадали мужчина и пожилая женщина.

Два человека погибли в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки», — говорится в сообщении.

При этом ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя в Кировском и Киевском районах Донецка.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 24 раза подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, которые выпустили 97 единиц артиллерийских и миномётных боеприпасов.

«Повреждено 18 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

В Луганской Народной Республике сообщили, что за прошедшие сутки украинские вооружённые формирования дважды обстреляли населённые пункты Сватово и Нижняя Дуванка, применив шесть снарядов артиллерийского орудия калибра 155 мм.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, ранения получили женщина 1953 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Также был разрушен жилой дом, а ещё 16 жилых строений было повреждено.

«За бесчеловечность Запада расплачиваются не Вашингтон с европейскими столицами, а Украина»

Россия способна за день уничтожить Украину без применения ядерного оружия, но проявляет сдержанность из-за исторической общности, заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Украина и её население веками были частью России», — отметил он, добавив, что в Москве не желают, чтобы у их границ оказались руины обедневшей страны.

При этом, по его словам, Вашингтон извлекает выгоду из конфликта между Россией и Украиной. Позиция президентской администрации Соединённых Штатов состоит в том, что чем больше киевский режим создаёт проблем для Москвы, тем лучше, чего бы это ни стоило украинскому народу.

«Происходящее сейчас отражает безмерную бесчеловечность Вашингтона и столиц стран НАТО. Несправедливо, что за бесчеловечность Запада расплачиваются не Вашингтон с европейскими столицами, а Украина», — указал он на своём сайте.

Вдобавок экс-сотрудник Белого дома указал, что у населения стран Запада из-за работы местных СМИ сложилось ложное представление о ситуации на Украине.

«Разумеется, продажные западные СМИ не освещают истинное положение дел. Западные журнашлюшки — это министерство пропаганды. Они рисуют картину того, что Россия терпит поражение», — заключил Робертс.

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Проблемы Запада из-за поставок оружия Украине

Страны Запада испытывают проблемы с поставками вооружений Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей НАТО.

Так, в материале говорится, что 20 из 30 членов Североатлантического альянса «значительно исчерпали себя» в вопросе предоставления военной помощи киевскому режиму.

При этом в целом страны НАТО передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Также в статье указывается, что расход боеприпасов на Украине значительно больше, чем это было у США в Афганистане. По словам высокопоставленного представителя НАТО, прошлым летом в Донбассе украинские военные ежедневно производили от 6 тыс. до 7 тыс. артиллерийских выстрелов, тогда как в Соединённых Штатах ежемесячно производится всего 15 тыс. снарядов.

Как ранее отметил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин в беседе с RT, страны НАТО практически исчерпали свои ресурсы. По его словам, представители альянса «начинают выкачивать вооружение и военную технику уже не со складов, а из воинских частей».