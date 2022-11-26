«Заслуживает жить в добрососедстве»: Лавров выразил уверенность в освобождении украинского народа от неонацистов

Украинский народ заслуживает жить в дружбе и процветании с другими славянскими народами, а не под властью неонацистских правителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Европа стала частью процессов возрождения неонацизма, поощряя его проявления. Кроме того, Лавров выразил уверенность в том, что план Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма постигнет неудача.

Украинский народ заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями, поэтому будет освобождён от неонацистских правителей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием» телеканалу «Россия 24».

«Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что нацизм не стал бы теорией и практикой киевского режима без влияния внешних сил. По его словам, Европа является частью процессов возрождения неонацизма.

«Мы не потерпим неонацизм на территории Украины. Мы воюем с неонацистами, а не с украинцами, в отношении которых ничего не имеем против. Это близкий и родной нам народ, с которым мы переплетены на уровне человеческих судеб, миллионов семей с огромным количеством связей, духовных и культурных и прочих уз. Убеждён, что киевская неонацистская власть не сможет подорвать этот генетический код, но и мы сами должны сделать многое», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Крым

План Владимира Зеленского по возвращению Крыма обречён на провал, указал Сергей Лавров.

«Озвучивая линию, которая проводилась тогда «гибридно», а сейчас — на поле боя, Владимир Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он её и вовсе не знал, когда «занимался» в «Клубе весёлых и находчивых». Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что не рассматривает каких-либо решений по полуострову, в том числе невоенного характера, согласно которым Крым останется в составе РФ. В Кремле главе киевского режима ответили, что Украина не отказалась от того, чтобы силовыми методами попытаться вернуть Крымский полуостров под свой контроль, однако для России «не может быть и речи» об отчуждении её территории.

Также по теме «Часть информационной войны»: как в России отреагировали на очередное заявление Зеленского о «деоккупации» Крыма Украина не отказалась от того, чтобы силовыми методами попытаться вернуть Крым под свой контроль, однако для России «не может быть и...

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Впоследствии российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Западная цензура

Страны Запада, прежде всего США, Германия, Франция, в последние годы продемонстрировали, что хорошо умеют «выстраивать» журналистов, СМИ и обеспечивать лояльность линии, которую хочет проводить та или иная власть. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в Соединённых Штатах при администрации Джо Байдена вся линейка электронных медиа, телевидения, печатных изданий нацелена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что Вашингтон делает на Украине. При этом в Германии и Франции инакомыслие в СМИ «практически отсутствует».

«Европа через различные международные структуры, прежде всего создаваемые при Европейском союзе, уже не первый год (началось это лет восемь назад) применяет откровенную цензуру, препятствующую проникновению в общественное сознание на континенте альтернативных точек зрения», — пояснил российский министр.

В качестве примера он привёл ситуацию, когда телеканал RT и агентство Sputnik открыли корпункты в Париже и предприняли попытку получить аккредитацию при Елисейском дворце, но получили отказ. Наряду с этим в западных странах учреждаются различные платформы, ассоциации по защите свободы в киберпространстве, независимости СМИ, в рамках которых, как заметил Лавров, под красивыми лозунгами душились альтернативные источники информации.

«В 1990 году в рамках ОБСЕ по инициативе Франции и других западных государств был принят документ, обязывающий всех без исключения членов организации обеспечивать полный доступ для своих граждан к любым источникам информации как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому отказ RT и Sputnik в аккредитации при Елисейском дворце — грубейшее нарушение обязательств, принятых 30 лет назад по инициативе всё той же Франции», — констатировал глава МИД РФ.