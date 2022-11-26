Лавров: Европа является частью процессов возрождения неонацизма

Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма, другие выводы делать трудно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для «Нацизм под следствием».

«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно спросил, почему Украина должна жить по той модели, которую «навязывает» Россия? Показательное высказывание», — сказал министр.

Он напомнил, что все последовавшие после госпереворота на Украине годы Макрон не задавал вопроса, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами.

«Очевидный двойной стандарт. Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» — отметил Лавров.

Ранее в Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».