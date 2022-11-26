«Часть информационной войны»: как в России отреагировали на очередное заявление Зеленского о «деоккупации» Крыма

Украина не отказалась от того, чтобы силовыми методами попытаться вернуть Крым под свой контроль, однако для России «не может быть и речи» об отчуждении её территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал интервью Владимира Зеленского, в котором тот сообщил, что не рассматривает каких-либо решений по полуострову, в том числе невоенного характера, согласно которым Крым останется в составе РФ. Эксперты отмечают, что подобная риторика, которая стала внешнеполитическим инструментом Киева, адресована прежде всего западным союзникам Украины. Таким образом режим Зеленского демонстрирует готовность продолжать боевые действия при помощи Вашингтона и Брюсселя, считают аналитики.

Власти Украины не отказались от намерения вернуть Крым силовыми методами, а об отчуждении территорий РФ не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так в Кремле прокомментировали высказывания Владимира Зеленского о том, что он готов рассмотреть варианты «деоккупации» Крыма.

«С самого начала, и об этом говорил президент неоднократно, ещё до начала СВО, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращён Украине силовыми методами, силовым путём. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий Российской Федерации, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что ряд СМИ неверно передали суть упомянутых высказываний украинского президента.

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«Чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путём, а мирными переговорами, это абсолютно неверная трактовка», — указал Песков.

При этом реальные тезисы Зеленского говорят о нежелании Киева использовать невоенные методы для урегулирования проблемы, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — констатировал Песков.

«Несбыточные мечты»



Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты «деоккупации» Крыма невоенным путём, однако не приемлет варианты, при которых полуостров останется в составе России.

«Я понимаю, что все в растерянности из-за этой ситуации и того, что будет с Крымом. Если у кого-либо есть предложения, касающиеся того, как прекратить оккупацию Крыма невоенным способом, я буду только за. Если решение (не подразумевает. — RT) прекращение оккупации и (Крым. — RT) останется территорией Российской Федерации, то не надо тратить на него время. Это пустая трата времени», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

AP

© Andrew Kravchenko

Он также сообщил, что Киев намерен «вернуть все территории» военным путём.

«Мы должны вернуть все территории... потому что, как я считаю, поле боя — это единственный способ (добиться цели. — RT) в условиях отсутствия дипломатии. Если нет возможности полностью вернуть свои территории, то конфликт будет попросту заморожен. Его возобновление станет лишь вопросом времени», — пояснил Зеленский.

Подобные высказывания украинского президента вызвали негативную реакцию в российском парламенте. Так, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что попытки Киева посягнуть на полуостров будут провальными.

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«Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом. Если Зеленский решился играть с темой Крыма, Россия быстро остудит его пыл, — приводит его слова РИА Новости. — Крым — это Россия, и это свершившийся факт, который должны зарубить себе на носу все западные страны и киевский режим. Россия защищает свои территории, а не торгует ими».

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал заявления украинского президента несбыточными мечтами.

«Это всё пустые слова, его несбыточные мечты, абсолютно нереальное развитие событий. Крым навсегда останется российским, другой вариант для России никогда не станет приемлемым... Мы уже много раз говорили, что передача Крыма Хрущёвым в состав Украинской ССР была огромной исторической несправедливостью, которая была исправлена в 2014 году. Пора Зеленскому с этим смириться», — подчеркнул сенатор.

«Готов продолжать конфликт»

Напомним, украинский президент уже неоднократно заявлял о намерении Киева захватить Крымский полуостров. В частности, он упомянул об этом в конце августа на саммите так называемой Крымской платформы. «Мы обязательно придём в наши города Крыма, к нашим людям в Крыму и вернём им свободу», — сказал Зеленский.

В середине сентября он также пообещал, что Украина непременно восстановит контроль над «временно оккупированными территориями».

«Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока что, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернёмся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернёмся туда, потому что это наша земля и наши люди», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Вид на гору Аю-Даг в Крыму

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Как предположил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, нынешний украинский президент, судя по всему, считает, что Западу удастся ослабить Россию до такой степени, когда она не сможет эффективно оборонять свои территории, в том числе Крымский полуостров.

«Эти заявления вытекают из общей стратегии Вашингтона на постепенное экономическое ослабление России, удушение её внешней торговли и провоцирование социальной и политической нестабильности в стране», — рассуждает политолог.

«Такие заявления Зеленского сегодня — это часть информационной войны против России. То есть назвать это неким «планом» Киева нельзя. Скорее, это просто «информационная пуля», но она попадает в цель, так как эти заявления начинают обсуждать. К этому не следует относиться очень серьёзно, но иметь в виду необходимо», — считает Козюлин.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с RT отметил, что подобными выпадами Зеленский демонстрирует западным союзникам готовность вести боевые действия «до победного конца».

«Киевский режим готов продолжать конфликт при помощи своих союзников, это приобретает именно такой смысл. Призыв поступил через известную британскую газету, которая формирует общественное мнение на Западе. Дальнейшая судьба и действия киевского режима зависят от его союзников — будут ли они дальше поставлять Киеву вооружения или же предложат варианты урегулирования конфликта», — заявил Ермаков.

С его точки зрения, сам Зеленский уже стал заложником своего милитаризованного окружения, поэтому продолжает делать воинственные заявления.

«Другую линию он проводить просто не может — переговоры были заблокированы Украиной, так как у неё остаётся надежда на то, что с помощью американцев, европейцев и НАТО ей удастся одержать военную победу. Этим же объясняются продолжающиеся попытки Киева втянуть третьи страны в конфликт напрямую», — отметил эксперт.

Он добавил, что антироссийская риторика подобного толка уже давно стала инструментом внешней политики киевского режима.