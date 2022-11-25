FT: Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём.

По словам Зеленского, тема полуострова поднимается на международной повестке.

Зеленский считает, что «все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом».

«Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за», — сказал он.

При этом Зеленский утверждает, что «не стоит тратить время», если решение по Крыму подтверждает, что полуостров входит в состав России.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.