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FT: Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём.
FT: Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём
  • AP
  • © Andrea Comas

По словам Зеленского, тема полуострова поднимается на международной повестке. 

Зеленский считает, что «все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом».

«Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за», — сказал он.

При этом Зеленский утверждает, что «не стоит тратить время», если решение по Крыму подтверждает, что полуостров входит в состав России.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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