Песков: слова Зеленского о Крыме говорят о нежелании урегулировать ситуацию невоенным путём

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме говорят о неспособности Киева к урегулированию ситуации невоенными методами.

«Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для России вопрос Крыма является не чем иным как обсуждением темы отчуждения территорий России и «об этом не может быть и речи».

Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём.

При этом Зеленский утверждает, что «не стоит тратить время», если решение по Крыму подтверждает, что полуостров входит в состав России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.