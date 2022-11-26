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Лавров: Киев постигнет неудача в его устремлении «забрать Крым»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача.
Лавров: Киев постигнет неудача в его устремлении «забрать Крым»
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По словам Лаврова, озвучивая линию, которая проводилась ранее «гибридно», а в данный момент — на поле боя, украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина победит и «заберёт все свои земли», включая Крым.

«При этом он (Зеленский. — RT) забывает историю полуострова. Может, он её и вовсе не знал, когда «занимался» в «Клубе весёлых и находчивых». Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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