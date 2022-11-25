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Марочко рассказал о попытках ВСУ прорваться на линии соприкосновения в ЛНР

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Луганск 24» рассказал о попытках боевиков ВСУ прорваться на линии соприкосновения в ЛНР.
Марочко рассказал о попытках ВСУ прорваться на линии соприкосновения в ЛНР
  • AP
  • © LIBKOS

«Враг пытается прорвать ежедневно, причём неоднократно в день, а многочисленное количество раз, нашу линию обороны, и у него ничего не выходит», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские боевики получают огромные потери, а после возвращаются на ранее занимаемые позиции. После этого они перегруппировываются и вновь идут, «как говорится, на смертный бой».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва диверсионной группы на линии соприкосновения в Запорожской области.

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