Рогов заявил об уничтожении порядка 40 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС.
«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа — все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — сказал он.
Как уточнил Рогов, попытка прорыва осуществлялась в Пологовском районе.
Ранее Рогов сообщил, что союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара, а также Запорожской АЭС.