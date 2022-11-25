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Рогов заявил об уничтожении порядка 40 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва диверсионной группы на линии соприкосновения в Запорожской области.
Рогов заявил об уничтожении порядка 40 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом он рассказал ТАСС.

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа — все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — сказал он.

Как уточнил Рогов, попытка прорыва осуществлялась в Пологовском районе.

Ранее Рогов сообщил, что союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара, а также Запорожской АЭС.

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