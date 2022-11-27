В Минобороны России заявили о предотвращении атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные с помощью артиллерии предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении, заявили в Минобороны России.

«Предотвращена атака противника в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Народной милиции ЛНР отметили, что украинская армия потеряла до 85 человек за сутки в боях против республики.

В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено почти 100 боевых снарядов. В ЛНР от украинских обстрелов пострадали мужчина и пожилая женщина.