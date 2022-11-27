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МО России: ВСУ потеряли более 50 человек на Краснолиманском направлении

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Российские подразделения упреждающим огневым поражением в районе Стельмаховки и Площанки сорвали попытки атаки ВСУ в ЛНР, заявили в Минобороны России.
МО России: ВСУ потеряли более 50 человек на Краснолиманском направлении
  • AP

«Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населённых пунктов Площанка и Червонопоповка», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в результате работы артиллерии украинские войска были отброшены на исходные позиции. Потери противника на этом направлении составили более 50 человек убитыми и ранеными.

Российские военные также предотвратили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в Народной милиции ЛНР отметили, что украинская армия потеряла до 85 человек за сутки в боях против республики.

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