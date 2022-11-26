Минобороны: девять российских военных возвращены из украинского плена

Девять российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в украинском плену, возвращены на родину, сообщает Минобороны России.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что военных самолётами доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее в Минобороны России сообщили о возвращении с территории Украины 35 российских военных, которым грозила в плену смертельная опасность.