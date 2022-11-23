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МО России: с подконтрольной Киеву территории вернули 35 российских военных

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В Минобороны России сообщили о возвращении с территории Украины 35 российских военных, которым грозила в плену смертельная опасность.
МО России: с подконтрольной Киеву территории вернули 35 российских военных
  • РИА Новости

«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что военнослужащих доставят самолётами в Москву для лечения и проведения реабилитации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.

Следственный комитет России расследует факт пыток на Украине военного из ЛНР, тело которого передали при обмене.

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