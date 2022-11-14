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СК расследует факт пыток на Украине военного из ЛНР, тело которого передали при обмене

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Следственный комитет России расследует факт пыток на Украине военного из ЛНР, тело которого передали при обмене.
СК расследует факт пыток на Украине военного из ЛНР, тело которого передали при обмене
  • РИА Новости

«По информации официальных лиц ЛНР, украинская сторона передала ЛНР тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток… Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего», — говорится в Telegram-канале СК России.

В конце октября сообщалось, что следователи российского СК закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

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