СК расследует факт пыток на Украине военного из ЛНР, тело которого передали при обмене

Следственный комитет России расследует факт пыток на Украине военного из ЛНР, тело которого передали при обмене.

«По информации официальных лиц ЛНР, украинская сторона передала ЛНР тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток… Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего», — говорится в Telegram-канале СК России.

В конце октября сообщалось, что следователи российского СК закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.