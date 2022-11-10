Пушилин рассказал о пытках российских военных в украинском плену

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.

«Выводы из общения с освобождёнными бойцами, к сожалению, неутешительные: в 100% случаев они подвергались пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения», — сказал он.

Пушилин сообщил, что «особо плохое состояние здоровья было у группы военнослужащих, которых удалось вытащить из украинских застенков 3 ноября». По его словам, четверо бойцов из 19 освобождённых были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

Также он рассказал, что Донецку известны имена около 250 военнослужащих из ДНР, которые находятся в украинских застенках.

«Но в реальности их может быть больше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 15 военнослужащих из ДНР вернулись домой, ещё четверо жителей республики проходят реабилитацию. Они были освобождены в ходе обмена пленными в формате «107 на 107».