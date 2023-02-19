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Моравецкий: Вашингтон и Варшава обсуждают наращивание военного присутствия США в Польше

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью CBS сообщил, что Вашингтон и Варшава обсуждают вопрос о возможности наращивания военного присутствия США в стране.
Моравецкий: Вашингтон и Варшава обсуждают наращивание военного присутствия США в Польше
  • AP

«Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента (США Джо. — RT) Байдена того, чтобы их присутствие было в большей степени постоянным, а также о его наращивании», — передаёт его слова РИА Новости.

Моравецкий добавил, что признателен за отправку систем ПВО Patriot и других современных систем и боеприпасов.

13 января агентство Reuters заявило, что США начали массово перебрасывать на восточный фланг НАТО вооружения, в том числе танки и боевые машины.

Отмечается, что техника прибывает в голландский порт Флиссинген, после чего направляется в Польшу и Литву.

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