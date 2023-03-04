В СФ назвали «нагнетанием ситуации» заявление о строительстве немецкого завода на Украине
- РИА Новости
«Они нагнетают ситуацию. Нагоняют страху, что они будут помогать Украине и прочее. На самом деле большой вопрос, будут ли помогать. Я думаю, что по мере развития ситуации на Украине у них охота отпадёт», — сказал он.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о «многообещающих» переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков, который мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эти сообщения троллингом.