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В СФ назвали «нагнетанием ситуации» заявление о строительстве немецкого завода на Украине

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине.
В СФ назвали «нагнетанием ситуации» заявление о строительстве немецкого завода на Украине
  • РИА Новости

«Они нагнетают ситуацию. Нагоняют страху, что они будут помогать Украине и прочее. На самом деле большой вопрос, будут ли помогать. Я думаю, что по мере развития ситуации на Украине у них охота отпадёт», — сказал он.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о «многообещающих» переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков, который мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эти сообщения троллингом.

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