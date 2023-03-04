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Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине.
Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине
  • РИА Новости

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима», — написал Медведев в Telegram.

Он добавил, что в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о «многообещающих» переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков.

Он отметил, что такой завод мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther.

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