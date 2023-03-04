Глава Rheinmetall Паппергер назвал многообещающими переговоры с Киевом по танковому заводу

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о «многообещающих» переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков.

«Примерно за €200 млн на Украине может быть построен завод Rheinmetall», — приводит его слова РИА Новости.

Паппергер отметил, что такой завод мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther.

Он назвал «многообещающими» переговоры с Киевом.

Ранее концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставлять Киеву автоматизированные системы разведки.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон танков Leopard 2 поставят на Украину в течение следующих трёх-четырёх месяцев.

Постпред России при СБ ООН Василий Небензя отметил, что поставка Украине 100, 200, 300 западных танков не изменит ситуацию в украинском конфликте.