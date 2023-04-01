Министр обороны ФРГ: НАТО не может поставить Украине больше Leopard, чем обещано
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«Я не вижу сценария, при котором получится отправить Leopard сверх того, о чём было объявлено», — приводит ТАСС слова Писториуса в интервью газете Welt am Sonntag.
Он отметил, что есть запасы, которые нельзя расходовать.
Министр добавил, что потребности Украины в среднесрочной перспективе получится покрыть.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.