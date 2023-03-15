Шеф Пентагона Остин заявил о планах Швеции передать Украине десять танков Leopard

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.

Его слова приводит РИА Новости.

Остин добавил, что в Норвегии принято решение поставить украинской армии две системы ПВО NASAMS.

Ранее в Министерстве обороны Испании заявили, что страна в ближайшее время поставит Украине шесть танков Leopard.