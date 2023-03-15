Шеф Пентагона Остин заявил о планах Швеции передать Украине десять танков Leopard
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.
- Gettyimages.ru
Его слова приводит РИА Новости.
Остин добавил, что в Норвегии принято решение поставить украинской армии две системы ПВО NASAMS.
Ранее в Министерстве обороны Испании заявили, что страна в ближайшее время поставит Украине шесть танков Leopard.
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