Минобороны Испании: Мадрид в ближайшее время отправит Украине шесть танков Leopard

В Министерстве обороны Испании заявили, что страна в ближайшее время поставит Украине шесть танков Leopard.

«Испания объявила об отправке в ближайшее время (после налаживания) шести танков Leopard 2A4», — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что после отправки этих шести танков планируется поставить ещё четыре.

В испанском министерстве, кроме того, объявили о поставке Вооружённым силам Украины новой партии бронетранспортёров.

Ранее в Минобороны Испании сообщили, что на этой неделе завершится обучение украинских военных использованию танков Leopard 2.