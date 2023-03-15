Минобороны Испании: Мадрид в ближайшее время отправит Украине шесть танков Leopard
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«Испания объявила об отправке в ближайшее время (после налаживания) шести танков Leopard 2A4», — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что после отправки этих шести танков планируется поставить ещё четыре.
В испанском министерстве, кроме того, объявили о поставке Вооружённым силам Украины новой партии бронетранспортёров.
Ранее в Минобороны Испании сообщили, что на этой неделе завершится обучение украинских военных использованию танков Leopard 2.