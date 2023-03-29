Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля

Испания подтвердила передачу украинской армии шести танков Leopard 2A4 германского производства после 9 апреля.

Об этом глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сказала на заседании конгресса депутатов.

«Эти шесть боевых танков в настоящее время проходят тестирование в Кордове (автономное сообщество Андалусия), чтобы убедиться, что они работают должным образом», — цитирует её РИА Новости.

По словам Роблес, танки будут переданы Украине после католической Пасхи, которая будет отмечаться 9 апреля.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.