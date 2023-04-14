Марочко заявил об участившихся ударах по населённым пунктам ЛНР со стороны боевиков ВСУ

Короткая ссылка
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил об участившихся ударах по населённым пунктам ЛНР со стороны украинских террористов.
Марочко заявил об участившихся ударах по населённым пунктам ЛНР со стороны боевиков ВСУ
  • © Представительство ЛНР в СЦКК

Об этом он сообщил ТАСС.

«В зоне ответственности 2-го АК ВС России за истёкшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины по позициям наших военных. При этом противник резко увеличил интенсивность обстрелов прифронтовых населённых пунктов Луганской Народной Республики», — сказал он.

Согласно предположениям Марочко, украинские террористы могли уменьшить интенсивность обстрелов ВС России из-за плохих погодных условий, а также ради экономии боеприпасов.

Ранее Марочко сообщал, что украинские террористы при отступлении с позиций в Артёмовске (Бахмуте) закладывают комбинированные взрывные устройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить