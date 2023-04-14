Марочко заявил об участившихся ударах по населённым пунктам ЛНР со стороны боевиков ВСУ

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил об участившихся ударах по населённым пунктам ЛНР со стороны украинских террористов.

Об этом он сообщил ТАСС.

«В зоне ответственности 2-го АК ВС России за истёкшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины по позициям наших военных. При этом противник резко увеличил интенсивность обстрелов прифронтовых населённых пунктов Луганской Народной Республики», — сказал он.

Согласно предположениям Марочко, украинские террористы могли уменьшить интенсивность обстрелов ВС России из-за плохих погодных условий, а также ради экономии боеприпасов.

Ранее Марочко сообщал, что украинские террористы при отступлении с позиций в Артёмовске (Бахмуте) закладывают комбинированные взрывные устройства.