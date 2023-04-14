Рогов предложил переименовать СБУ в «службу бандитов и убийц»

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил переименовать СБУ в «службу бандитов и убийц».

Как он отметил РИА Новости, именно так и стоит называть СБУ, поскольку украинское ведомство занимается террористической и диверсионной деятельностью, чтобы максимально помешать налаживанию мирной жизни обычных людей.

«Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что трое задержанных в Запорожской области диверсантов ВСУ рассказали о местоположении тайников с оружием.

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