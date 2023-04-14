Рогов предложил переименовать СБУ в «службу бандитов и убийц»
Как он отметил РИА Новости, именно так и стоит называть СБУ, поскольку украинское ведомство занимается террористической и диверсионной деятельностью, чтобы максимально помешать налаживанию мирной жизни обычных людей.
«Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело», — сказал Рогов.
Ранее Рогов заявлял, что трое задержанных в Запорожской области диверсантов ВСУ рассказали о местоположении тайников с оружием.