Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил переименовать СБУ в «службу бандитов и убийц».

Как он отметил РИА Новости, именно так и стоит называть СБУ, поскольку украинское ведомство занимается террористической и диверсионной деятельностью, чтобы максимально помешать налаживанию мирной жизни обычных людей.

«Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что трое задержанных в Запорожской области диверсантов ВСУ рассказали о местоположении тайников с оружием.