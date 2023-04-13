109 единиц боеприпасов: ВСУ 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские вооружённые формирования совершили 18 обстрелов территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. При этом утром 13 апреля ВСУ продолжили обстреливать населённые пункты ДНР. В результате погибла женщина, ещё двое мирных жителей получили ранения. Наряду с этим в ЛНР под обстрел со стороны ВСУ попала Сватовская центральная районная многопрофильная больница.

В результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований утром 13 апреля в Донецкой Народной Республике погибла женщина. Также ранение получил мирный житель.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что погибшая — женщина из Пантелеймоновки 1973 года рождения, тогда как ранение в Куйбышевском районе Донецка получил мужчина 1964 года рождения.

«Раненная в результате украинской вооружённой агрессии жительница Пантелеймоновки умерла от полученных травм. Светлая память», — написал в своём Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько

В общей сложности территория республики за минувшие сутки 18 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 109 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов повреждено четыре жилых домостроения.

Вместе с тем в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что вооружённые формирования Украины обстреляли больницу в городе Сватово.

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«В 06:30 со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по городу Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная многопрофильная больница. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.

Россия — НАТО

Риск вооружённого столкновения между Россией и НАТО возрастает, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все», — сказал он в интервью газете «Известия».

В качестве примера Грушко привёл эволюцию ситуации в сфере безопасности в Балтийском регионе: «Наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращён в зону военного соперничества».

«Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1,2 тыс. км кратно увеличиваются риски», — констатировал замглавы МИД РФ.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу, став его 31-м членом. В связи с этим сухопутная граница НАТО с Россией увеличилась более чем в два раза.

Российские ВС применили термитные снаряды

Российские военные поразили огневую позицию украинских бойцов на Донецком направлении при помощи термитных снарядов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный вид оружия сопряжён с реактивной системой залпового огня «Град». Снаряды при разрыве воспламеняются и вызывают пожар, который невозможно потушить, поскольку температура горения достигает 2,3—2,7 тыс. °С.

«Запад»

На Купянском направлении российскими войсками сорваны три ротации украинских войск, а также две диверсионно-разведывательные группы, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

При этом в ходе контрбатарейной борьбы высокоточными боеприпасами «Краснополь» была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и танк.

«В районе населённого пункта Ивановка расчёт 120-мм миномёта «Сани» под командованием сержанта Вадима Даниленко осколочно-фугасной миной уничтожил станцию РЭБ противника», — добавил он.

«Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о деятельности подразделений за минувшие сутки. На Южнодонецком направлении были уничтожены две разведывательные группы ВСУ, ликвидированы до пяти боевиков. Также сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека».

На Запорожском направлении расчётом самоходной артиллерийской установки уничтожены автомобиль и три боевика ВСУ, выдвигавшиеся в район населённого пункта Каменское.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица противника в районе Орехова.