«Учили заново ходить»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о тяжёлых ранениях подростка из Кировска

В марте 2022 года город Кировск Луганской Народной Республики подвергся очередному обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Среди пострадавших мирных жителей города оказались дети. Об одном из них — подростке Пете Карпове — RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

2 марта 2022 года 16-летний Петя Карпов вместе со своим сверстником Ромой Новиком поехал кататься на велосипедах в село Голубовское. Друзья доехали до окраины города и у стелы «Кировск» были остановлены российскими военными.

«По словам Пети, военные посоветовали подросткам возвращаться назад, так как возможен обстрел, и вскоре он начался. Мальчик услышал свист снаряда, упал с велосипеда, а в себя пришёл только уже в больнице», — говорит детский омбудсмен.

Военные и полиция доставили ребёнка в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Его состояние было крайне тяжёлым, мальчика нельзя было транспортировать, и ему оказали первичную хирургическую помощь.

После стабилизации состояния Петю доставили в отделение детской анестезиологии и реанимации Луганской республиканской детской клинической больницы, где начались долгие дни борьбы за его жизнь.

У подростка были минно-взрывная травма, открытое проникающее черепно-мозговое ранение, перелом левой лобной кости, ушиб головного мозга, рваная рана плеча и ряд других травм, требующих интенсивного медицинского лечения. Он перенёс ряд операций, некоторое время находился в коме.

«Сам Петя говорит, что всё время за ним ухаживали мама и медицинский персонал больницы. Все врачи старались его поддержать, были приветливые, шутили и учили заново держать ложку, разговаривать, сидеть, ходить», — рассказывает Инна Швенк.

В конце апреля 2022 года Петю Карпова отправили в Москву в отделение реабилитации Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. 23 мая выписали, оформили инвалидность.

Подростку предстоит ещё ряд операций. А пока он вернулся домой, где живёт вместе с мамой и тремя братьями.

Отец мальчика служит в рядах Народной милиции Луганской Народной Республики.