«Очередной цикл агрессивного развития альянса»: Финляндия официально вступила в НАТО

Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу, став его 31-м членом. Генсек блока Йенс Столтенберг считает, что вступление в Североатлантический альянс якобы положительно скажется на безопасности стран Северной Европы. Однако в Москве выступили с противоположной позицией — присоединение Финляндии к блоку приведёт к тому, что безопасность стран на севере Европы ослабнет, а Россия примет ответные меры. По мнению экспертов, со вступлением Финляндии в блок у него прибавится проблем с обеспечением безопасности стран-членов альянса.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, сообщается в пресс-релизе на сайте альянса.

«Сегодня (4 апреля 2023 г.) Финляндия стала новым членом НАТО, сдав в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на хранение Соединённым Штатам свой документ о присоединении к Североатлантическому договору», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поприветствовал вступление финской стороны в блок.

«Я с глубокой гордостью приветствую Финляндию в качестве полноправного члена нашего Североатлантического союза», — сказал он.

Генсек альянса утверждает, что вступление в Североатлантический альянс — это якобы «хорошо для Финляндии» и для безопасности стран Северной Европы, а также «для НАТО в целом».

После церемонии поднятия флага генсек альянса заявил во время пресс-конференции, что поскольку Финляндия теперь является полноправным членом НАТО, на неё также распространяется пятая статья альянса.

«Эта гарантия, которая является инструментом сохранения мира, предотвращения конфликтов и вооружённых нападений», — сказал он.

По словам Столтенберга, «эффективная оборонная промышленность», а также ВС Финляндии вносят свой вклад в укрепление НАТО.

«У неё (Финляндии. — RT) имеются значительные вооружённые силы, высокотехнологичный потенциал, на сегодняшний день включающий в себя более 60 истребителей F-35, системы противовоздушной обороны, а также контингент хорошо обученных и оснащённых войск, ВВС и ВМС», — сообщил генсек.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет разворачивать никакие войска в этой стране без её согласия. До этого он также заявил, что вступление Финляндии в альянс якобы укрепит безопасность этого государства и сделает Североатлантический союз более сильным. По его словам, в качестве члена блока страна будет участвовать во всех его встречах, «мероприятиях и военных структурах».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с флагами Финляндии и Швеции

AP

© Johanna Geron, Pool

Столтенберг также отметил, что со вступлением Финляндии в НАТО сухопутная граница альянса с Россией увеличится более чем в два раза.

Глава блока сообщил, что процесс интеграции Финляндии в структуру органов военного управления НАТО идёт с лета прошлого года, сразу после официального приглашения в альянс.

«Это длительный процесс, сопряжённый с разработкой целевых показателей в области (оборонного. — RT) потенциала и интеграцией в процесс оборонного планирования. Однако теперь Финляндия вовлечена в этот процесс в качестве полноправного члена», — подчеркнул генсек альянса.

Впрочем, он напомнил, что вступление этой страны в НАТО стало самым быстрым за всю историю.

Как утверждал в интервью Yle министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, у России «нет причин для беспокойства» в связи с присоединением этой страны к блоку, поскольку решение вступить в альянс якобы продиктовано «исключительно оборонительными соображениями».

«Членство в НАТО — это оборонительное решение для Финляндии. Мы хотим обеспечить собственную безопасность, мир, свободу. Я думаю, что Россия будет оценивать то, каким членом НАТО станет Финляндия, и в соответствии с этим будет, возможно, принимать контрмеры. Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время», — отметил финский министр.

В свою очередь, в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё заявили, что членство страны в альянсе якобы «не направлено против кого-либо». Как отмечается, Хельсинки стремится к мирному разрешению споров и не меняет «основ и целей» своей внешней политики. Впрочем, Ниинистё сообщил, что в качестве члена НАТО финской стороне потребуется готовность к переменам и способность к адаптации.

Со своей стороны президент США Джо Байден приветствовал вступление Финляндии в НАТО. По его версии, это сделает альянс сильнее, «чем когда-либо».

Реакция России

В Москве уже заявили, что российская сторона в ответ на вступление Финляндии в блок укрепит военный потенциал на северо-западе. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, расширение альянса вынуждает РФ принимать ответные шаги.

«Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле считают, что присоединение этой страны в блок является очередным обострением ситуации.

«Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России», — отметил Песков.

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После этого в МИД РФ заявили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического «и иного характера» для купирования угроз нацбезопасности, которые возникают из-за вступления Финляндии в НАТО.

«Шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на её территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений», — подчёркивается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24», присоединение Финляндии к НАТО приведёт к тому, что безопасность стран на севере Европы ослабнет. По его словам, Россия предпримет ответные меры на вступление Финляндии в блок, но не станет торопиться с их объявлением.

«Мы не бежим впереди натовского паровоза, нам это не нужно. Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будет сделано в ответ, — сказал Рябков. — Всё будет откалибровано соразмерно меняющейся обстановке. Любые угрозы с северного фланга на нашем направлении будут парироваться».

«Наедине с проблемой»

Напомним, в мае прошлого года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, которые были одобрены 28 из 30 стран-членов альянса уже до начала 2023 года. Однако Венгрия и Турция потребовали, чтобы заявки Стокгольма и Хельсинки рассматривались отдельно. Будапешт первым ратифицировал вступление Финляндии в блок — за это 27 марта проголосовало подавляющее большинство венгерских парламентариев.

В свою очередь, турецкая Генассамблея парламента утвердила заявку Финляндии в ночь на 31 марта.

После этого финский премьер-министр Санна Марин объявила, что заявка её страны на вступление в НАТО ратифицирована всеми государствами-членами.

«Мы вступаем в НАТО. Благодарим все страны за поддержку. Будучи союзниками, мы будем обеспечивать безопасность и получать (гарантии. — RT) безопасности. Мы будем друг друга защищать. Финляндия поддерживает Швецию в настоящее время и (будет поддерживать. — RT) в будущем, как и её заявку (на вступление в альянс. — RT)», — написала она на своей странице в Twitter.

Финский премьер-министр Санна Марин

© Офис Президента Украины

Со своей стороны глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО «не будет полным» до тех пор, пока Швеция не станет частью альянса. Впрочем, он назвал присоединение финской стороны к блоку «важным шагом вперёд».

Ранее Столтенберг сообщил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до 11 июля.

«Кризисная фаза из-за действий альянса»

Как отметил эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT, со вступлением Финляндии в НАТО у блока прибавится проблем с обеспечением безопасности стран-членов альянса.

«С одной стороны, и численность вооружённых сил НАТО, и население стран, входящих в альянс, увеличивается, но также прибавляется ответственность. Даже натовские военные указывают на необходимость принятия серьёзных мер для обеспечения гарантий безопасности Финляндии, поскольку она имеет довольно протяжённую сухопутную границу с Россией», — заявил эксперт.

Однако несмотря на определённые сложности по обеспечению безопасности территории Финляндии, в НАТО всё же приняли в свои ряды эту страну, поскольку там осознают, что «культивируемая ими российская угроза — всего лишь миф», считает Ермаков.

«РФ не собирается нападать на Финляндию. Но альянс сможет выстраивать систему таким образом, чтобы как раз с финской территории угрожать России», — констатировал аналитик.

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Ермаков отметил, что стремление НАТО принять в свои ряды Финляндию даже без Швеции объясняется тем, что «геополитическая динамика по ощущениям натовцев работает не в их пользу».

«Поэтому они решили принимать эти страны по отдельности, по мере возникновения такой возможности. Потому что ситуация может измениться, и, вероятно, новое финское руководство уже не будет стремиться «сломя голову» вступить в альянс», — заявил эксперт.

По словам Ермакова, такая спешка связана и с тем, что до многих на Западе начинает доходить опасность милитаристской политики НАТО во главе с США.

«К сожалению, международная стабильность пребывает в кризисной фазе из-за действий альянса и Вашингтона. Такая тенденция будет лишь набирать обороты. Сейчас же идёт очередной цикл агрессивного развития альянса», — отметил эксперт.

В то же время Ермаков выразил сомнение насчёт того, что вскоре Швеция также сможет присоединиться к НАТО.

«Стремление руководителей альянса побыстрее втянуть в свои ряды Швецию может и не реализоваться. Но пока у натовцев есть надежда, что каким-то образом они смогут продавить решение о вступлении страны в альянс до июля, но такой уверенности всё меньше и меньше, учитывая боевой настрой турецкой стороны», — заметил Ермаков.

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил в беседе с RT, что Финляндия вступила в НАТО, хотя много лет дорожила своим нейтральным статусом.

«Он позволял ей, несмотря на принадлежность к ЕС и западной цивилизации, поддерживать хорошие отношения с Россией и с Востоком. Вступив в НАТО, Финляндия окрасилась в цвета Североатлантического военно-политического альянса и как член этого блока позиционирует себя в качестве угрозы национальной безопасности РФ со всеми вытекающими последствиями. Членство в НАТО станет бременем для жителей Финляндии, поскольку стране придётся делать отчисления в общий бюджет альянса в размере 2% от ВВП. Эти деньги будут браться из средств налогоплательщиков», — заметил эксперт.

Фельдман подчеркнул, что теперь Финляндия принимает на себя те же самые риски, что и другие недружественные России государства, которые входят в НАТО.

«Финские политики ошибаются, если надеются, что наличие американского военного зонтика убережёт страну от всех возможных геополитических рисков и угроз. Финляндия фактически становится мишенью для возможного ответного удара со стороны РФ, если у Москвы возникнут проблемы с блоком НАТО в целом. Даже если к Хельсинки никаких претензий не будет, то дальнейшая эскалация между Россией и США может в итоге обернуться для Финляндии весьма неприятными последствиями», — сказал собеседник RT.

Подписание документов Йенсом Столтенбергом и представителями Финляндии и Швеции на саммите

AP

© Olivier Matthys

Говоря о вероятных ответных мерах со стороны РФ на вступление Финляндии в НАТО, Фельдман высказал мнение, что на границе потребуется как минимум увеличить число российских военных и укрепить инженерные коммуникации.

«Кроме того, потребуется усилить систему ПРО на северо-западных рубежах России, придётся проводить учения в регионе, в рамках которых будет отрабатываться стратегия и тактика сдерживания натовских сил, которые потенциально могут атаковать Россию с финского направления. Теперь на стратегическом уровне РФ вынуждена рассматривать Финляндию в качестве плацдарма, с которого может быть совершена агрессия НАТО. Это влечёт за собой вполне понятный конкретный набор методов военного реагирования. На данном этапе он будет носить, безусловно, превентивный характер», — заключил эксперт.