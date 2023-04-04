Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации
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«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России», — сказал Песков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта.
Как сообщалось, после вступления Финляндии в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.