Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России», — сказал Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта.

Как сообщалось, после вступления Финляндии в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.