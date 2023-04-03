С Финляндией в составе НАТО общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тысячи км

После вступления Финляндии в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.

Gettyimages.ru