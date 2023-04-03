С Финляндией в составе НАТО общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тысячи км
После вступления Финляндии в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём выразил мнение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.
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