С Финляндией в составе НАТО общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тысячи км

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После вступления Финляндии в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.
С Финляндией в составе НАТО общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тысячи км
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём выразил мнение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.

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