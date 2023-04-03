Власти Финляндии заявили, что страна вступит в НАТО 4 апреля
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Об этом сообщили в канцелярии президента Саули Ниинистё.
«Финляндия станет членом оборонного альянса НАТО во вторник, 4 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.
Ниинистё отправится в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где примет участие в официальной церемонии вступления.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.
Он также заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.