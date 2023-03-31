Столтенберг заявил, что намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.
Столтенберг заявил, что намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле
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«Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации (членства. — RT) Швеции», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что решение в конечном итоге остаётся за турецкой стороной.

Ранее парламент Турции одобрил законопроект, ратифицирующий протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в альянс.

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